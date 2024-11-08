Еще одна руководительница МСЭК попалась на вымогательстве с военных на Кировоградщине

Женщине сообщили о подозрении

Руководительницу одной из районных МСЭК в Кировоградской области разоблачили на получении взятки. За деньги она обещала бывшему военнослужащему посодействовать в установлении инвалидности.

Об этом 8 ноября сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Отмечается, что женщине уже было сообщено о подозрении.

"При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры разоблачено на получении неправомерной выгоды и сообщено о подозрении руководительнице одного из районных МСЭК коммунального учреждения "Кировоградское областное бюро медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом горсовета (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что подозреваемая обещала бывшему военнослужащему ВСУ, которого признали непригодным из-за полученного ранения,

посодействовать в установлении ІІ группы инвалидности бессрочно. Цена такой услуги — 2 тысячи долларов.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 ноября заместитель главного врача Центральной МСЭК попалась на большой взятке.