Що чекає на голів МСЕК після ліквідації комісій і чи зможуть вони залишитися "при владі"

Прийнято важливе рішення

В оновлену систему, яка буде сформована після повної ліквідації МСЕК, не допустять чинних голів медико-соціальних експертних комісій. Ці люди не зможуть отримати посади в новій системі лікарських комісій.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на коментар МОЗ. Пересічні співробітники МСЕКів зможуть претендувати на роботу в комісіях при кластерних та надкластерних лікарнях. Однак для цього вони повинні відповідати низці критеріїв.

Відомо, що після повної ліквідації МСЕК їх функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. Це має статися до кінця поточного року, і вже з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії призупинять свою діяльність.

В оновленій системі лікарських комісій не зможуть отримати посаду люди, які на даний момент очолюють МСЕК.

На місця у кластерних та надкластерних лікарнях зможуть претендувати лише звичайні співробітники МСЕКів. Вони матимуть змогу спробувати влаштуватися на нове місце вже з 1 січня 2025 року.

Проте лікарі діючих МСЕК повинні відповідати певним критеріям і пройдуть суворий відбір. Основний пункт – це активне ведення лікарської практики, оскільки експертизу мають проводити професійні лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань, а не люди без профільної освіти та необхідного набору навичок.

Справи ж, які уже були прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО за фактами численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему.

За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади щодо вертикалі контролю за МСЕК.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії.

Вже 28 жовтня стало відомо, що функції центральної медико-соціальної експертної комісії наразі виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через тонкощі українського законодавства у "мільйонерів" із МСЕК неможливо конфіскувати гроші та майно. Для них передбачено покарання лише за внесення недостовірних даних до декларації. Статті про конфіскацію майна та активів на них не поширюються.