Путін може повторно напасти до 2028 року? У США вказали на небезпечні моменти "плану Трампа" щодо України

Путін не відмовився від планів захопити Україну

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе закінчити війну в Україні в стислі терміни. Утім, мирними ініціативами республіканця у своїх інтересах може скористатися російський диктатор Володимир Путін.

Про це під час круглого столу, організованого Німецьким фондом Маршалла, розповів експерт фонду Джош Рудольф, передає кореспондентка "Телеграфу".

Рудольф звернув увагу, що Дональд Трамп провів переговори з українським президентом Володимиром Зеленським до будь-яких контактів із Путіним.

"Це був важливий крок", — оцінює експерт. Також він нагадав про обіцянки Трампа, які той висловлював під час передвиборчої кампанії.

"Трамп заявляв, що скаже Путіну погодитися на перемир’я, інакше США потужно озброять Україну. Водночас він також заявляв, що скаже Зеленському погодитися на перемир’я, інакше США зменшать допомогу. І з цього моменту переговори розвиватимуться. Вони торкатимуться таких питань, як вигляд демілітаризованої зони, які гарантії безпеки будуть надані, і важливо — подальше постачання зброї Заходом для України", — розповів він.

За прогнозами Рудольфа, під час можливих переговорів Путін вибиватиме угоду, яка дозволить РФ відновити сили для подальшої агресії.

"У цих переговорах і в рамках згаданих умов Путін намагатиметься укласти угоду, яка дасть йому час на переозброєння і спробу знову захопити всю Україну протягом наступних кількох років, поки Трамп ще буде при владі, щоб не повторити помилки, зробленої раніше, — вичікування до закінчення терміну Трампа, після чого [Путіну] довелося протистояти більш згуртованому альянсу.

Це все відбувається на такій ранній стадії президентства Трампа, що до 2028 року буде достатньо часу, щоб усе це розгорнулося, або, можливо, навіть під час цього терміну. Утім, останнє, чого хотітиме Трамп, — це хаотичний колапс на кшталт Афганістану 2.0 в цей час", — пояснив Рудольф.

За його словами, найважливішою лінією в переговорах для Сполучених Штатів та союзників має бути зобов’язання озброювати Україну до зубів будь-якою необхідною зброєю.

"Інші важливі питання також матимуть значення, такі як відсутність будь-яких офіційних територіальних поступок, навіть якщо Україна на даний момент не відбиватиме ці території, а також жорстке дотримання демілітаризованої зони та гарантій безпеки. Тож попереду ще багато роботи, і це потребуватиме часу", — додав експерт.

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