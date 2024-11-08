У США назвали дві речі, які Байден ще може зробити для України

У Байдена є певне вікно можливостей до інавгурації Трампа

Адміністрація Джо Байдена залишатиметься при владі ще два місяці, до моменту інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. В американській політиці цю ситуацію називають періодом "кульгавої качки". Саме в ці тижні Байден має шанси на додаткові кроки щодо допомоги Україні.

Про це під час круглого столу, організованого Німецьким фондом Маршалла, розповіла експертка американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Харінг, передає кореспондентка "Телеграфу".

"Існує два пріоритети. Зараз саме час для адміністрації Байдена зняти обмеження щодо ракет ATACMS (на далекобійні удари ними — Ред.). Є досить сильний консенсус, що президент Байден може проігнорувати свої страхи щодо ескалації, і що президент Путін не почне ядерну війну через зміну адміністрації. Тож зараз є можливість це зробити. Залишається безліч цілей [для ураження]", — сказала Харінг.

Другий пріоритет для Білого дому — конфіскувати та передати Україні п'ять мільярдів доларів із резервів Центрального банку Росії. Ще у вересні 2023 року багатостороння Цільова робоча група з переслідування російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) додатково виявила саме таку суму активів РФ в банківській системі США.

"Потрібно, щоб зараз усе було зроблено правильно, коли погляди спрямовані на адміністрацію Байдена", — додала експертка.

Натомість наступна адміністрація першочергово має визнати перемогу України кінцевою метою у цій війні, вважає Харінг.

"Наступна адміністрація повинна зробити те, що не зробила адміністрація Байдена. Вона має оголосити перемогу кінцевою метою, зняти обмеження на озброєння та надати Києву все необхідне, щоб якомога швидше виграти війну на умовах України", — наголосила експертка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим політика Трампа відрізняється від байденівської. Про це розповів колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба.