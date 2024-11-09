Трамп домовлятиметься з Путіним. Президент Чехії дав невтішний прогноз

Павел наголошує, що у будь-якій майбутній мирній угоді має брати участь кілька сторін

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента у США, ймовірно, буде намагатися домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним. Проте його угода з главою Кремля, швидше за все буде не в інтересах Європи та України.

Як заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті конференції IISS Prague Defence Summit у Празі, допомога Заходу Україні була не достатньо швидкою. Це дало змогу армії РФ просуватися по території України, пише Aktuality.sk.

"Моя точка зору, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її скажу. З самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав — і я пишаюся, що серед них була Чехія — забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, попри всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", — сказав Павел.

За його словами, через це ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут". Однак зараз вона "більше розвивається на користь Росії, ніж України". Президент Чехії наголосив, що в такій ситуації "важко спонукати обидві сторони до переговорів".

Павел зазначив, що зараз багато країн очікують від майбутньої адміністрації США змін. Дехто чекає, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку закінчити війну РФ з Україною "протягом 24 годин". Проте президент Чехії не вважає, що це можливо. Щобільше, на його думку, Трамп спробує укласти угоду з Путіним.

Проте, наголосив Петр Павел, така угода "ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи, оскільки вона, ймовірно, включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років".

Глава Чехії додав, що будь-яка мирна угода, зокрема й така, яка передбачатиме тимчасові поступки РФ деяких територій України до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому", має відбуватися за участю кількох сторін. Зокрема йдеться про Китай, Індію та Європу.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після інавгурації переможця на виборах президента США Дональда Трампа "американці вийдуть з війни" в Україні. А Європа не зможе фінансувати цю війну самостійно.