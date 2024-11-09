США терміново надсилають Україні велику партію ракет: вже названа причина

Адміністрація Байдена продовжує допомогу

Допомога чинного президента США Джо Байдена Україні не збавляє темпи, адже Вашингтон надішле Києву понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot та NASAMS.

Про це пише WSJ. Зазначається, що на це рішення вплинуло посилення російських атак безпілотниками та ракетами.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, відправка ракет почнеться незабаром і вже скоро Україна їх отримає. Ці поставки повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони нашої держави до кінця цього року.

До того ж у п’ятницю, 8 листопада, адміністрація Байдена заявила, що надішле "невелику кількість підрядників", аби допомогти Україні ремонтувати та обслуговувати F-16 та інші системи. Американські інженери приїдуть найближчими місяцями і працюватимуть далеко від передової.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, з цими ракетами Україна буде готова до атак Росії ще більше.

"Відповідь на накопичення Росією ракет на аеродромах стратегічної авіації", — пише Коваленко, пояснюючи рішення адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Байден зняв заборону і в Україні з’являться американські військові підрядники, які працюватимуть з винищувачами F16 та системами ППО Patriot.

Раніше "Телеграф" писав, що у США вказали на небезпечні моменти "плану Трампа" щодо України.