Криму для України "більше немає"? У Трампа відповіли на резонансну заяву його радника

Плани нового президента все ще залишаються невідомими

Заява радника обраного президента США Браяна Ланзи про Україну є його персональною думкою. Воно не є відображенням позиції Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, про це розповів неназваний представник перехідного уряду Трампа. Водночас він не повідомив про плани обраного президента.

"Браян Ланза був підрядником кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені", — повідомило джерело видання.

Представник додав, що зараз політик зайнятий підбором персоналу на ключові посади, а також розробку політики, яку втілюватимуть під час другого терміну.

Як відомо, радник Трампа у нещодавньому інтерв’ю ВВС повідомив, що нова адміністрація Білого дому попросить президента України Володимира Зеленського надати "реалістичне бачення світу".

"Якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже: "Мир у нас може бути лише в тому випадку, якщо у нас буде Крим", він покаже, що він несерйозний. Криму більше немає", — говорив Ланза.

Сам Трамп поки не виключав ймовірності того, що Україні доведеться залишити частину території у російській окупації. Загалом він ухилявся від прямих відповідей щодо війни Росії проти України, але обіцяв, що зможе "закінчити її за 24 години" і, можливо, ще до того, як пройде інавгурація.

Як повідомлялося раніше, в МЗС України повідомили, що контакт між Трампом та Зеленським уже налагоджений, а їхня нова зустріч це питання часу.