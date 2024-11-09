"Діалог вже налагоджено". У МЗС розповіли, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

У МЗС заявили, що підготовка до зустрічі вже триває

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про підготовку зустрічі президента Володимира Зеленського із "новим-старим" президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це під час спільного брифінгу з представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами глави МЗС, діалог між Зеленським і Трампом вже налагоджено після нещодавньої телефонної розмови двох політиків.

"Обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І, як я вже повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", — заявив Сібіга.

За словами дипломата, свідченням того, що зустріч Трампа з Зеленським відбудеться вже найближчим часом, є згадана вище телефонна розмова двох політичних діячів. Інших подробиць щодо майбутньої зустрічі міністр закордонних справ України не став озвучувати.

Нагадаємо, у своїй телефонній розмові із Дональдом Трампом Володимир Зеленський домовився підтримувати подальші двосторонні контакти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп після своєї перемоги на виборах президента США розпочав формування власної команди.