Рус

"Діалог вже налагоджено". У МЗС розповіли, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 09 листопада 2024, 17:55
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

У МЗС заявили, що підготовка до зустрічі вже триває

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про підготовку зустрічі президента Володимира Зеленського із "новим-старим" президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це під час спільного брифінгу з представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами глави МЗС, діалог між Зеленським і Трампом вже налагоджено після нещодавньої телефонної розмови двох політиків.

"Обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І, як я вже повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", — заявив Сібіга.

За словами дипломата, свідченням того, що зустріч Трампа з Зеленським відбудеться вже найближчим часом, є згадана вище телефонна розмова двох політичних діячів. Інших подробиць щодо майбутньої зустрічі міністр закордонних справ України не став озвучувати.

Нагадаємо, у своїй телефонній розмові із Дональдом Трампом Володимир Зеленський домовився підтримувати подальші двосторонні контакти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп після своєї перемоги на виборах президента США розпочав формування власної команди.

Теги:
#Україна #США #Росія #Євросоюз #Війна #МЗС України #Зустріч #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Дипломатія #Андрій Сибіга #Жосеп Боррель