Україні є чим зацікавити Трампа: Подоляк розповів, чому США не будуть на боці Путіна

Україні є що запропонувати новій адміністрації Білого дому

Обраний президент США Дональд Трамп ніколи не "гратиме другим номером", а тому не піде на вимоги Володимира Путіна щодо України. Водночас Київ може запропонувати Білому дому "обнулення" авторитету Росії та підвищення авторитету Вашингтона.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, в українському Плані перемоги все це викладено мовою цифр.

"Трамп діятиме виключно з позиції репутаційного прагматизму. А в рамках репутаційного прагматизму немає сенсу підтримувати пропозиції Путіна, тому що ти тоді будеш другим номером", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що не може уявити те, що Трамп дозволить комусь зробити себе "другим номером". Подоляк прогнозує, що ініціативи нової адміністрації Білого дому виглядатимуть зовсім інакше, ніж пропозиції Кремля.

Подоляк зазначив, що Трампа може зацікавити ціна повного обнулення репутації Росії та суттєвого підняття репутації США.

"У Плані перемоги чітко прописані математичні формули, скільки коштує приниження остаточне, цивілізаційне та історичне, Росії. Тобто знищення репутації Росії як мілітарної держави, якої треба боятися", — додав він.

За його словами, Україна вже має досвід, а тому вона може показати, як перенести війну на територію РФ, як це вплине на суспільні настрої, як це вплине на Путіна і наскільки "нікчемним" він виглядатиме.

Як повідомлялося раніше, в МЗС України повідомили, що контакт між Трампом та Зеленським уже налагоджений, а їхня нова зустріч це питання часу.