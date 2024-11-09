Украине есть чем заинтересовать Трампа: Подоляк рассказал, почему США не будут на стороне Путина

Украине есть что предложить новой администрации Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп никогда не будет "играть вторым номером", а потому не пойдет на требования Владимира Путина по Украине. В то же время Киев может предложить Белому дому "обнуление" авторитета России и повышение авторитета Вашингтона.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого марафона новостей. По его словам, в украинском Плане победы все это изложено языком цифр.

"Трамп будет действовать исключительно с позиции репутационного прагматизма. А в рамках репутационного прагматизма нет смысла поддерживать предложения Путина, потому что ты будешь тогда вторым номером", — сказал Подоляк.

Он отметил, что не может представить то, что Трамп позволит кому-то сделать себя "вторым номером". Подоляк дал прогноз, что инициативы новой администрации Белого дома будут выглядеть совсем иначе, чем предложения Кремля.

Подоляк отметил, что Трампа может заинтересовать цена полного обнуления репутации России и существенного поднять репутации США.

"В Плане победы четко прописаны математические формулы, сколько стоит унижение остаточное, цивилизационное и историчное, России. То есть уничтожение репутации России как милитаристического государства, которого надо бояться", — добавил он.

По его словам, у Украины уже есть опыт, а потому она может показать, как перенести войну на территорию РФ, как это повлияет на общественные настроения, как это повлияет на Путина и насколько "никчемным" он будет выглядеть.

Как сообщалось ранее, в МИД Украины сообщили, что контакт между Трампом и Зеленским уже налажен, а их новая встреча это вопрос времени.