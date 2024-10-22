В Україні продають годівниці для квадроберів за космічні гроші: скільки коштують і як виглядають (відео)

Обійдеться така іменна дивина в кілька тисяч гривень

В Україні нова субкультура квадроберів стала настільки популярною та поширеною, що для її представників уже почали продавати годівниці. Що цікаво, коштує ця річ справді космічних грошей.

Відповідне рекламне відео з’явилося у мережі. У ньому дівчина рекламує годівницю, яку продають для квадроберів за 2500 гривень за знижкою.

Виглядає ця дивина як звичайна підставка для двох мисок. В одну з них насипають корм, в іншу наливають воду.

У ролику також квадробер показує, як їсти з цієї годівниці. Підстрибнувши до неї, дівчина сіла навпочіпки та руками діставала корм з однієї з мисок усередині підставки.

Крім того, зазначимо, що в Україні продається і корм для квадроберів. На маркетплейсах можна знайти оголошення про продаж такого товару за ціною від 450 до 750 гривень.

Хто такі квадробери

Квадробери – не просто новий тренд, а ціла субкультура, що об’єднує молодь через гру, яка поєднує в собі елементи фізичних вправ та наслідування поведінки тварин.

Учасники цієї субкультури носять маски тварин, вушка, хвостики як частину свого спорядження. Вони також ходять рачки, видають звуки тварин, їдять їх їжу, "вигулюються" на повідцях і багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, звідки пішло слово квадробери та чим займаються послідовники нового тренду, який став популярним в Україні.