Космічні суми за Мікі Мауса та Смурфиків: київський ЦУМ здивував покупців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Статуетки зробила французька фірма Leblon Delienne
У Київському центральному універмазі (ЦУМ) виставили продаж скульптури героїв відомих мультфільмів. Йдеться про мишеня Мікі Мауса і казкових гномів Смурфиків.
Лоти зі скульптурами виставлені на сайті універмагу. Фігурки виготовлені зі смоли в "натуральну величину", а насправді — в половину росту дорослої людини, коштують вони від 7 до 259 тисяч гривень.
Ці статуетки створила французька майстерня Leblon Delienne. Вважається, що чим фігурка дорожча – тим більше зусиль на неї витратив дизайнер.
Серед фігурок казкових персонажів є роботи таких дизайнерів, як Марсель Вандерс та Томас Деріел. Також можна купити фігурку Мікі Мауса від дизайнера Келлі Хопен у радикально чорному та кремовому кольорі – вона коштує близько 100 тисяч гривень.
Аналогічна скульптура мишеня, але з "чистого золота", коштуватиме 32 тисячі гривень. Водночас, синьо-чорний Мікі Маус виробництва Деріел-студіос коштуватиме 14 тисяч гривень. Усього ж у київському ЦУМі виставлено на продаж до 20 статуеток від студії Leblon Delienne.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві здавали в оренду шикарну двокімнатну квартиру з неймовірним видом на ЦУМ. Вартість оренди квартири оцінили у 2 тисячі доларів США на місяць або понад 75 тисяч гривень.