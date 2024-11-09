Космічні суми за Мікі Мауса та Смурфиків: київський ЦУМ здивував покупців

Статуетки зробила французька фірма Leblon Delienne

У Київському центральному універмазі (ЦУМ) виставили продаж скульптури героїв відомих мультфільмів. Йдеться про мишеня Мікі Мауса і казкових гномів Смурфиків.

Лоти зі скульптурами виставлені на сайті універмагу. Фігурки виготовлені зі смоли в "натуральну величину", а насправді — в половину росту дорослої людини, коштують вони від 7 до 259 тисяч гривень.

Ці статуетки створила французька майстерня Leblon Delienne. Вважається, що чим фігурка дорожча – тим більше зусиль на неї витратив дизайнер.

Серед фігурок казкових персонажів є роботи таких дизайнерів, як Марсель Вандерс та Томас Деріел. Також можна купити фігурку Мікі Мауса від дизайнера Келлі Хопен у радикально чорному та кремовому кольорі – вона коштує близько 100 тисяч гривень.

Аналогічна скульптура мишеня, але з "чистого золота", коштуватиме 32 тисячі гривень. Водночас, синьо-чорний Мікі Маус виробництва Деріел-студіос коштуватиме 14 тисяч гривень. Усього ж у київському ЦУМі виставлено на продаж до 20 статуеток від студії Leblon Delienne.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві здавали в оренду шикарну двокімнатну квартиру з неймовірним видом на ЦУМ. Вартість оренди квартири оцінили у 2 тисячі доларів США на місяць або понад 75 тисяч гривень.