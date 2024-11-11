Похорони в Україні подорожчають: до Ради внесли новий законопроект

Законопроект передбачає позбавлення ритуальних компаній права застосовувати спрощену систему оподаткування

До Верховної Ради внесено законопроєкт, який може призвести до підвищення цін на поховання, а також ритуальні послуги. Він передбачає запровадження ПДВ та скасування пільгової системи оподаткування для постачальників ритуальних послуг.

Про це йдеться у законопроєкті №12189 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування ритуальних послуг". Цей документ був зареєстрований у парламенті ще 8 листопада.

Згідно з ініціативою депутатів, пропонується скасувати звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на послуги із поховання та постачання ритуальних товарів, що надаються державними та комунальними службами. Крім того, законопроєкт передбачає позбавлення ритуальних компаній права застосовувати спрощену систему оподаткування.

"Це може призвести до подорожчання ритуальних послуг для населення. Наразі цвинтарі, крематорії та інші комунальні установи звільнені від сплати ПДВ, що дозволяє їм утримувати ціни на доступному рівні. Скасування цієї пільги автоматично збільшить вартість поховань", — пояснюють експерти.

Законопроєкт дозволить приватним компаніям розпочати роботу у сфері поховання. Своєю чергою це дасть можливість кладовищам, крематоріям та колумбаріям працювати на комерційній основі.

Зміни також зачеплять приватні ритуальні компанії. Вони будуть позбавлені права застосовувати спрощену систему оподаткування, що також вплине на вартість їхніх послуг.

Автори законопроєкту мотивують ці кроки необхідністю "дотримання принципу рівності всіх платників перед законом та недопущенням проявів податкової дискримінації" у зв’язку із реформуванням ринку ритуальних послуг.

У пояснювальній записці зазначено, що ухвалення законопроєкту сприятиме дерегуляції господарської діяльності щодо надання ритуальних послуг та покращить якість надання ритуальних послуг завдяки позитивному впливу конкуренції як стимулу інвестувати в ефективність, якість, обслуговування та інновації.

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