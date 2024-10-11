В Україні різко зростуть ціни на косметику. "Щоки будуть натирати буряком", - сміються в мережі

ЗМІ назвали причину таких змін

В Україні ціни на косметику вітчизняних виробників зростуть на 20-50%. Причиною цього стане гармонізація з законодавством Європейського Союзу.

Про це розповів засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії галузі, Микола Романьок, пише Forbes Ukraine. Зазначається, що з серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва.

Своєю чергою співзасновниця бренду косметики з виторгом 281,4 млн грн у 2023 році Livesta Світлана Діхтяренко зазначила, що нові правила означають суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції. Також це вплинуло на її пакування, обладнання, сертифікацію тощо.

Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama, повідомив, що в Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які у 2023-му сплатили 1,8 млрд грн податків. Forbes зазначає, що нові правила для українських виробників стали екзаменом на виживання.

"Доведеться вкласти понад $7000–10 000 для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", – підкреслила співзасновниця косметичного бренду Crumb Євгенія Лисенко та долала, що залишається питання, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, які теж підпадають під регламент.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж активно відреагували на цю новину. Дехто поцікавився, коли вже в Україні буде європейський рівень зарплат, а інші пожартували, що тепер українські дівчата будуть змушені відмовитись від косметики.

Нагадаємо, на українському ринку збільшились ціни на деякі товари з бакалії. Вартість рослинної олії також зросла і деінде різниця між показниками за місяць складає понад 5 гривень.