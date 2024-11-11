Похороны в Украине подорожают: в Раду внесли новый законопроект

Законопроект предполагает лишение ритуальных компаний права применять упрощенную систему налогообложения

В Верховную Раду внесен законопроект, который может привести к поднятию цен на погребение, а также ритуальные услуги. Он предполагает введение НДС и отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте № 12189 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг". Данный документ был зарегистрирован в парламенте еще 8 ноября.

Согласно инициативе депутатов, предлагается отменить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по захоронению и поставке ритуальных товаров, предоставляемых государственными и коммунальными службами. Кроме того, законопроект предполагает лишение ритуальных компаний права применять упрощенную систему налогообложения.

"Это может привести к удорожанию ритуальных услуг для населения. В настоящее время кладбища, крематории и другие коммунальные учреждения освобождены от уплаты НДС, что позволяет им удерживать цены на доступном уровне. Отмена этой льготы автоматически увеличит стоимость захоронений", — объясняют эксперты.

Законопроект позволит частным компаниям начать работу в сфере захоронения. В свою очередь это даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе.

Изменения также коснутся частных ритуальных компаний. Они будут лишены права применять упрощенную систему налогообложения, что также отразится на стоимости их услуг.

Авторы законопроекта мотивируют эти шаги необходимостью "соблюдения принципа равенства всех плательщиков перед законом и недопущением проявлений налоговой дискриминации" в связи с реформированием рынка ритуальных услуг.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта будет способствовать дерегуляции хозяйственной деятельности по предоставлению ритуальных услуг и улучшит качество предоставления ритуальных услуг, благодаря положительному влиянию конкуренции как стимула инвестировать в эффективность, качество, обслуживание и инновации.

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