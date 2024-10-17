У 2025 році Інтернет знову може подорожчати: яка причина на цей раз

Проте поки середню вартість послуги не називають

Наступного року Інтернет для деякої кількості абонентів може ще здорожчати, оскільки провайдерів, які перебували на спрощеній системі оподаткування з 1 жовтня перевели на загальну систему. Це означає, що вони змушені будуть сплачувати вищі податки, а також наймати додаткових фахівців для ведення бухгалтерії.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів член правління Інтернет-асоціації України Олександр Арутюнян.

"Оскільки скасування спрощеної системи все ж відбулося (на нашу думку в незаконний спосіб), відповідно провайдери підняли вартість своїх тарифних пакетів. І це тільки перший крок. Провайдер не може підіймати тарифи на всю суму своїх витрат. Другий крок буде на початку наступного року, тоді для деякої кількості абонентів інтернет знову подорожчає", – пояснив Арутюнян.

Варнто зазначити, що з 1 жовтня деяким користувачам вже підняли ціни на Інтернет. Окрім цього, якість інтернет-послуг може знизитися. Причина в тому, що замість покращувати якість надання інтернету та закуповувати обладнання для його стабільної роботи, провайдери будуть змушені витрачати гроші на податки та бухгалтерію.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2025 подорожчає доставка газу.