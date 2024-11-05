"Жінки потрібні армії": відома військова відреагувала на гучну заяву Берлінської

Немає суто "чоловічих" або "жіночих" посад

Мобілізація жінок в Україні потрібна, адже вона може принести велику користь і для держави, і для самих жінок. Наразі війна вже не має статі і захищати країну можуть усі.

Таку думку "Телеграфу" висловила Шарлотта Хмельницька — 27-річна лейтенантка, командирка взводу безпілотних авіаційних комплексів, нині заступниця командира "Армія TV". Дівчина свідомо обрала військовий шлях. У бліцінтерв'ю вона прокоментувала слова військовослужбовиці та волонтерки Марії Берлінської про мобілізацію жінок в Україні.

— Власне, щодо висловлювання Марії. Вона сказала, що, якщо в Україні не відбудеться жіноча мобілізація, нас чекає повна окупація і країна з братськими могилами. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? І чи дійсно на фронті ситуація настільки серйозна, що ми маємо обговорювати необхідність жіночої мобілізації?

— Я не можу ані підтвердити, ані спростувати цю думку. Адже не володію таємною державною інформацією чи повною картиною становища на фронті. Вважаю, що пані Берлінська теж не володіє такими даними, але базує свою думку на емоційних відчуттях та досвіді. Вона часто спілкується з військовими, волонтерами та перебуває в контексті війни.

Проте мені дивно, чому держава досі не використовує мобілізаційний потенціал жінок. Я б навіть сказала, що це не "ресурс", а "потенціал". На сьогодні жінки в армії — це вже не дивина.

Це вже одинадцятий рік війни. І жінки потрібні армії так само як армія потрібна жінкам. Це створить новий підхід і трансформацію, що дозволить нам відрізнятися від ворога і досягати перемоги.

Шарлотта Хмельницька

— Як суспільство сприйняло б обов'язкову жіночу мобілізацію? Чи спостерігаєте ви якісь зміни в ставленні суспільства до цього?

— Я добре пам’ятаю, як перед повномасштабним вторгненням на початку 2022 року держава оголосила про обов’язкову реєстрацію на військовий облік жінок деяких спеціальностей. Реакція суспільства була різною, було в тому числі й багато критики. Але вже тоді було очевидно, що загроза повномасштабного вторгнення реальна, і було необхідно готуватися до оборони, шукати роль, у якій ти зможеш максимально ефективно підтримати державу і перемогу. Чи готове суспільство зараз до цього? Це питання, над яким треба працювати.

Це величезний мобілізаційний потенціал — значна кількість людей, які можуть обіймати різні посади. Мої знайомі жінки працюють снайперами, штурмовиками, бойовими медиками, піхотинцями. Деякі обіймають керівні посади, очолюють взводи, підрозділи, роти.

Згадую, як мене і ще одну жінку направили до мого командира на рівнозначні командирські посади у взводі. Спершу він не хотів працювати з жінками — йому це було незвичним. Але згодом на одній нараді він визнав, що єдині підрозділи без проблем очолюють жінки. Він не зізнався нам, але його колеги передали цю інформацію. Хочу, щоб таких історій було більше.

Жінки в армії допоможуть подолати сексизм. Зараз не жінки потребують армії — армія потребує жінок.

— Чи є спеціальності, де жінки навіть кращі?

— Насправді усе залежить від людини, а не від статі. Наприклад, жінка може бути оператором РЕБ-комплексу, уважною цілу добу на бойовому чергуванні, оператором безпілотних систем чи брати участь у штурмових операціях, якщо вона має хорошу фізичну підготовку. Немає суто "чоловічих" або "жіночих" посад. Все залежить від людини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник комбрига Третьої штурмової бригади пояснив, чого бракує мобілізації в Україні зараз.