Не Курахово: военный рассказал о главной цели россиян на Донетчине

Кураховское направление остается самым горячим

Оккупационные войска могут иметь планы по окружению Курахово. Однако в первую очередь их интересует Кураховское водохранилище

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в интервью РБК-Украина. По его словам, это может быть не оперативным окружением, а "стратегическим замыслом".

"И мы знаем, что, слава Богу, до сих пор ни в коем случае, когда бои продолжались, мы не можем говорить о Северодонецке, Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Селидово и так далее. Можем продолжать этот список. Ни разу врагу не удавалось окружить наши бригады", — сказал он.

Тимочко оценил количество российских войск на Кураховском направлении в 60-70 тысяч солдат, а также примерно 10 тысяч резервистов для ротации. Он добавил, что безусловно для захватчиков важно Курахово, однако куда более важным является местное водохранилище, с помощью которого они планируют разделить украинскую группировку войск.

Военнослужащий добавил, что пока оккупанты не доведут до развязки свое наступление на этом направлении, об атаке на Покровском они думать не будут.

Стоит отметить, что военнослужащий с позывным "Мучной" сообщил о том, что в селах южнее Курахово украинские войска уже оказались в оперативном окружении, а потому пора задуматься о том, чтобы их оттуда выводить.

Как сообщалось ранее, на днях захватчики подорвали дамбу Кураховского водохранилища. По мнению аналитиков, таким образом они хотели разделить две украинские группировки к северу и к югу от реки Волчья