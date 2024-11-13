Россияне продвинулись в трех областях. Как изменилась линия фронта (карты боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 994-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 12 ноября, до 22:00, на фронте произошло 156 боевых столкновений. Россияне продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

По данным портала DeepState, враг продвинулся в Купянском районе Харьковской области: возле Колесниковки, Лимана Первого и Синьковки. Также есть продвижение россиян возле Пустынки на Донетчине, Новодаровки (Запорожская область), Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке. Изменения линии фронта отображены на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 12 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Там произошло 47 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего россияне пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Покровском направлении за неполные сутки произошло 28 боев. Враг оказывал давление на наши позиции в направлении населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григоровка, Пустынка и Новоалексеевка. По предварительным данным, потери врага за неполные сутки там составили 445 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, две пушки, три автомобиля и три мотоцикла врага повреждены еще два автомобиля и четыре мотоцикла.

Увеличили свою активность россияне на Купянском направлении. Там враг 17 раз штурмовал позиции украинских военных в районах Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 13 ноября, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Ракеты вошли в воздушное пространство Украины около 6:50.