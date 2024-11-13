Якщо прізвище звучить так, предки мали дуже важкий характер

Ці люди були дуже конфліктними

Українські прізвища можуть чимало розповісти про предків своїх носіїв. Деякі говорять про те, що вони мали магічні здібності, а інші — що в них був важкий характер.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". Він перерахував родові імена, які в давнину давали тим, хто був схильний до сварок та конфліктів. Ці люди були сварливими та вічно знаходили привід для того, щоб влаштувати скандал. Їхня конфліктність настільки дошкуляла оточуючим, що вони давали таким людям відповідні прізвиська, які потім трансформувалися у прізвища.

Людям з важким характером давали такі родові імена:

Бешкет;

Верескун,

Верещак;

Горлатий, Горлай

Грубіян;

Заведія, Забіяка;

Крикун, Криклівець, Криклій;

Морочило;

Репетило, Репетун;

Скоробреха;

Шумило;

Задира, Задиренко, Задирака;

Кривда, Кривденко;

Сварник, Сварич, Сварун;

Гиркало.

Раніше "Телеграф" розповідав про скіфський слід в українських прізвищах. Перевірте своє, може й ваш рід походить від давніх кочівників.