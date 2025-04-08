Діва Марія з "Сімпсонів" обурила поляків. Подробиці недолугої реставрації в Польщі (фото)

Реставрацію робили неофіційно

У Польщі спалахнув скандал через статую Діви Марії, яку недолуго відреставрували невідомі. Містяни невеликого селища обуренні новим виглядом божественної постаті, що тепер нагадує персонажа із "Сімпсонів".

Про це пише The Mirror. Зазначається, що інцидент стався у в Стушонці, селі в Сілезії, на півдні Польщі.

Статую Пресвятої Матері та Ісуса поляки вшановували щонайменше протягом 200 років, але після реставрація вона не нагадує звичні людям риси Діви Марії. Місцеві вимагають виправити ситуацію, адже вигляд у статуї жахливий.

Відреставрована Діва Марія у Польщі

На фото видно, що реконструкція виконана напрочуд невдало, адже виточені риси Діви Марії перетворились на карикатуру з беззубим ротом. Відомо, що святиня була зведена ще у 1820 році. До реконструкції Діва Марія була "високою і стрункою", але тепер Божа Матір та Ісус виглядають недолуго з опухлим обличчям, руками і беззубими посмішками.

Релігійні жителі села, яке нараховує 2300 осіб, обурені такими змінами. І як виявилось реставрація була зроблена неофіційно невідомими людьми, ймовірно, як акт вандалізму. Але місцева влада пообіцяла офіційно відремонтувати святиню і виправити неподобство.

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