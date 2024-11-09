Ельфи, горгулі та єдинороги: ці українські прізвища пішли від міфічних тварин

Багато прізвищ викликають подив

Багато українських прізвищ можуть розповісти про те, чим займалися предки людини. Однак є серед них і такі, які змушують з подивом підняти брову.

Наприклад, у нашій країні є велика кількість прізвищ, які були дані на честь міфічних створінь. Якщо врахувати, що більшість прізвищ спочатку були прізвиськами, можна припустити, що предків цих людей боялися.

Втім, може бути й інше пояснення — люди у багатьох культурах схильні використовувати страшні імена та речі, щоби налякати "нечисту силу". З цим пов’язана поява відомого свята Гелловін.

Одним із таких прізвищ є Змій, яка популярна у Львівській та Харківській областях. Фольклорний персонаж Змій Горинич напевно відомий із дитячих казок, проте варто пам’ятати, що у давньоруській мові слово "змій" було забороненим і його намагалися не вимовляти вголос, щоб не викликати лиха.

Також по Україні дуже часто зустрічається прізвище Вовкун, тобто перевертень

Впливовий персонаж української демонології Вій також має свої "нащадки" в Україні. Їх небагато й живуть вони не в Диканьці, а на Черкащині.

Хоча Україна не те щоб сильно асоціювалася з мореплавством, але в нас також є прізвища від жителів моря. Наприклад, Каракатиця на ім’я головоногого молюска, який у давнину асоціювався з незвіданими глибинами. Знайти носіїв цього прізвища можна на Одещині, а також, як не дивно, на Луганщині.

Багатьох і зараз лякає риба сом, однак у давнину їх ще й асоціювали з водяними парфумами. Прізвища Сом та Сомченко можна знайти по всій Україні.

Гургулі більше асоціюються із західною Європою, проте й в Україні про них знають. Взяти бодай прізвище Горгуля.

А фанати Толкіна, напевно, будуть дуже схвильовані, коли дізнаються, що в Україні теж є свої ельфи. Принаймні один із них живе на Дніпропетровщині.

А ось містичних єдинорогів у нас значно більше. Носіїв прізвища Одноріг часто можна зустріти на заході України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, пов’язаним із музикою.