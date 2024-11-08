Скіфський слід в українських прізвищах. Які з них походять від давніх кочівників

Є дві групи таких родових імен

Українські прізвища несуть інформацію про далеких предків. Деякі вказують на те, що вони належали до козацтва, а інші говорять про те, що рід бере початок від скіфів і сарматів.

Скіфи, після них — сармати, це кочові іраномовні народи, які протягом близько тисячі літ жили в північночорноморських степах сучасних України та Росії. Скіфи прийшли на територію України приблизно у VII ст. до н. е. Цей народ мав іранське походження, шлях скіфів до українських степів проліг через Передню Азію та Кавказ.

Про те, які прізвища у сучасній Україні можуть вказувати, що предки їхніх носіїв мали скіфське чи сарматське походження, на своєму youtube-каналі розповів доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти – Петро Масляк. Частина таких родових імен закінчується на "он":

Завізіон;

Демідіон;

Аріон;

Фоліон;

Фаріон.

Друга група родових імен, які можуть вказувати, що рід пішов від скіфів та сарматів, за словами Масляка, пішли від слова "передраю". Воно означає "скіф заморський".

Передирій;

Предрій;

Пердрій;

Передерій;

Передерієнко;

Передерійчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища мають ті, чиї предки правили містами. Всі вони починаються на одну букву.