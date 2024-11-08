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Скіфський слід в українських прізвищах. Які з них походять від давніх кочівників

Автор
Олена Руденко
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Автор
Скіфи
Скіфи. Фото Freepik/ШІ

Є дві групи таких родових імен

Українські прізвища несуть інформацію про далеких предків. Деякі вказують на те, що вони належали до козацтва, а інші говорять про те, що рід бере початок від скіфів і сарматів.

Скіфи, після них — сармати, це кочові іраномовні народи, які протягом близько тисячі літ жили в північночорноморських степах сучасних України та Росії. Скіфи прийшли на територію України приблизно у VII ст. до н. е. Цей народ мав іранське походження, шлях скіфів до українських степів проліг через Передню Азію та Кавказ.

Про те, які прізвища у сучасній Україні можуть вказувати, що предки їхніх носіїв мали скіфське чи сарматське походження, на своєму youtube-каналі розповів доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти – Петро Масляк. Частина таких родових імен закінчується на "он":

  • Завізіон;
  • Демідіон;
  • Аріон;
  • Фоліон;
  • Фаріон.

Друга група родових імен, які можуть вказувати, що рід пішов від скіфів та сарматів, за словами Масляка, пішли від слова "передраю". Воно означає "скіф заморський".

  • Передирій;
  • Предрій;
  • Пердрій;
  • Передерій;
  • Передерієнко;
  • Передерійчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища мають ті, чиї предки правили містами. Всі вони починаються на одну букву.

Теги:
#Історія #Прізвища #Українці