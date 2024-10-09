Предки мали магічні здібності, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Вони зустрічаються і зараз

Українські прізвища можуть багато розповісти про коріння своїх носіїв. Деякі кажуть, що предки любили випити, а інші вказують, що вони мали магічні здібності.

Такі люди займалися ворожіннями, вміли пророкувати майбутнє та попереджати про небезпеку, а також зцілювати хвороби. Вони отримували прізвища від слів "ворожити", передбачати майбутнє — "віщувати", "знахар" — це людина, яка має надприродне, магічне знання і використовує її для лікування та допомоги людям та захисту від чаклунства. Існує низка українських прізвищ, які утворені від цих слів, інформацію про них публікує сайт "Рідні". З високою долею ймовірності перший носій таких родових імен мав відношення до магії.

Найпоширеніша серед них — Ворожбит, її носіїв в Україні налічується 848. Прізвище Ворожко мають 553 особи, а родове ім’я Ворожка мають 118 людей. Рідкісне в наші дні прізвище Відьма носять 23 людини.

Які ще прізвища давали ворожкам, цілителям та знахарям:

Віщун

Віщук

Віщунів

Відьмаченко

Відьманов

Ворожильник

Знахарчук

Знахарук

Знахаренко

Раніше "Телеграф" розповідав, як звучать найдовші ім’я та прізвище в Україні. У них понад 100 літер.