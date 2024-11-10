Ви один на мільйон, якщо носите таке прізвище: перевірте своє на унікальність

У деяких із цих прізвищ менше 10 носіїв

Багато українців можуть у повсякденному житті зустріти свого тезку або дізнатися про них на спеціалізованих сайтах. Однак існує ціла низка родових імен, які здатні здивувати своєю рідкістю.

"Телеграф" розповідає про найрідкісніші сучасні українські прізвища. Так, згідно з даними порталу "Рідні", одним із таких родових імен є Псяр. По всій Україні зараз налічується лише 4 її носії. Вони проживають на території Сумської, Луганської, Донецької та Харківської областей.

Інші рідкісні родові імена:

Секретний – представники цього прізвища проживають на територіях Київської та Запорізької областей. На даний момент відомо про 22 носіїв такого родового імені.

Безмозкий – власниками цього прізвища є 10 українців. Вони мешкають на територіях Запорізької та Дніпропетровської областей.

Загубипалець – лише 31 людина може похвалитися таким прізвищем. Вони мешкають у Запорізькій області.

Кривоглавий – таке прізвище вважається рідкісним, бо в Україні живе лише 6 його носіїв. Вони мешкають у Львівській області.

Пірникоза – прізвище поширене серед мешканців Вінницької області. Його власників налічується лише 13 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські прізвища, які давали стародавнім модникам. Вони настільки добре стежили за зовнішнім виглядом, що отримали свої прізвища саме з цієї причини.