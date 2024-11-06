Мобілізація продовжиться: Зеленський підписав важливий закон

Мобілізація діятиме до 7 лютого

Президент України підписав два закони щодо продовження дії особливого правового режиму в державі. Воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть ще 90 днів.

За відповідні законопроєкти №12151 та №12152 проголосували понад 300 народних депутатів. Термін чинності обох законів спливає 7 лютого 2025 року. 6 листопада закони повернуто з підписом Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у Картках законопроєктів на сайті Верховної Ради України.

Раніше законопроєкт про воєнний стан підтримали 311 парламентарів, а за продовження мобілізації віддали голоси 304 народні обранці. Рішення ухвалили на засіданні Верховної Ради 29 жовтня.

Воєнний стан в Україні запровадили з початком повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Спершу його продовжували на 30 діб, згодом перейшли на максимальний термін у 90 днів.

Тринадцяте продовження особливого правового режиму відбулося після підписання главою держави законів №12151 та №12152. Обидва документи набули чинності після оприлюднення.

Раніше "Телеграф" писав про те, які спеціалісти можуть отримати бронь від мобілізації. На особливий період критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників.