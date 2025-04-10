Зима увірветься в Україну зі снігом та хуртовиною, якою буде температура

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Погода в Україні знову може погіршитись 10 квітня. У більшості областей очікується сніг та хуртовини.

Про це каже синоптикиня Наталка Діденко. Вона розповіла, де чекати поганої погоди.

Погода в Україні на 10 квітня

Отже, за прогнозами синоптика, 10 квітня чергові атмосферні фронти вкупі із холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

У східних областях та на Дніпропетровщині очікується дощ та мокрий сніг. Ситуація на дорогах може ускладнитися — тому водіям та пішоходам варто бути уважними.

Найближчої ночі, за її даними, в Україні очікуються заморозки 0…-4 градуси. Завтра вдень температура повітря становитиме на півночі +1…+4 градуси, на заході +3…+7 градусів, у центральних областях +2…+6, на Дніпропетровщині +5…+8 градусів, у південній частині +5…+9, на Одещині +4…+6 градусів, а у східних областях буде найтепліше, +5…+10.

"Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях — південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними під білбордами, не ставайте близько під старими гіллястими деревами", — попередила Наталка Діденко.

Погода у Києві

За прогнозом Наталки Діденко, у четвер, 10 квітня, у Києві очікується мокрий сніг. На дорогах та тротуарах утвориться каша, буде слизько. Вітер у столиці буде рвучкий.

"Найближчої ночі в столиці заморозки 0…-2 градуси, вдень у четвер +1…+3 градуси", — спрогнозувала вона.

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