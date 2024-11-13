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З великої чи малої: як правильно писати слово "батьківщина"

Автор
Катерина Шполянська
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Як правильно писати слово "батьківщина"
Як правильно писати слово "батьківщина". Фото Колаж "Телеграф"

Правопис слова "батьківщина" має свої особливості, які варто знати кожному

Більшість українців вважають себе патріотами та добре розуміють значення слова "батьківщина". Це слово не лише відображає географічну прив'язку, але й несе в собі емоційний та культурний зміст, пов'язаний із історією, традиціями та цінностями народу.

Проте часто виникають питання щодо правильного написання цього слова. "Телеграф" з'ясував, коли потрібно писати його з великої літери, а коли – з малої.

Основне правило

В українській мові існує два варіанти написання цього слова: "батьківщина" і "Батьківщина". Обидва є правильними, але вживаються в різних значеннях:

  • батьківщина (з малої літери) вживається як загальна назва для позначення місця народження людини чи походження предмета;
  • Батьківщина (з великої літери) використовується в урочистому, піднесено-патріотичному значенні для називання нашої країни.

Після внесення змін до українського правопису у 2019 році з'явилася можливість писати з великої літери й інші слова, яким надається особливе значення. Наприклад: Честь, Мати. Це стосується випадків, коли автор хоче підкреслити особливу шанобливість чи урочистість.

Приклади правильного вживання

  1. "Наша Батьківщина – це не тільки територія, а й люди, які нас оточують у повсякденному житті".
  2. "Їхня Батьківщина завжди залишалася нескореною – свідчення мужності її захисників".
  3. "Севілья – це офіційна батьківщина фламенко".
  4. "До Батьківщини потрібно ставитися як до дзеркала своєї душі".
  5. "Щойно з'явиться можливість, я обов'язково з'їжджу до батьків на свою батьківщину – Черкащину".

Отже, вибір написання слова "батьківщина" залежить від контексту та значення, яке ви хочете передати. Якщо йдеться про місце народження чи походження – пишемо з малої літери. Коли говоримо про країну в патріотичному контексті – використовуємо велику літеру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати слово "жовтогарячий". Адже це виняток серед кольорів.

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