Трамп підписав указ про спрощення експорту зброї зі США: що зміниться у постачаннях

Цей крок може сприяти зростанню прибутків провідних американських оборонних корпорацій

Президент США Дональд Трамп 9 квітня підписав указ, який передбачає перегляд правил експорту американського озброєння та військової техніки. Чинна система дозволів та продажів не влаштовує Білий дім, який очікує значного полегшення експорту виготовленої в США зброї за кордон.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на коментар радника Білого дому Вілла Шарфа. Чиновник назвав чинну систему затвердження військових постачань союзникам Америки "неефективною та непослідовною".

Указом Трампа доручається Міністерству оборони, Державному департаменту та іншим відомствам США, які мають стосунок до процесу експорту озброєння, переглянути чинні правила та спростити їх для того, щоб прискорити процеси постачань та збільшити доходи американської оборонної промисловості. Цей крок може сприяти зростанню прибутків провідних американських оборонних корпорацій – насамперед, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing та інших.

Трамп висловлював невдоволення чинною системою затвердження експорту зброї ще під час свого першого президентського терміну. У 2019 році він продав Саудівській Аравії, ОАЕ та Йорданії озброєння на 8 млрд доларів США в обхід рішень Конгресу, який Білий дім часто звинувачував у затримках щодо погодження військових контрактів. Трампу довелося запровадити для цього надзвичайний стан в США через "напруженість з Іраном".

Окрім експорту зброї, новий указ запускає загальний перегляд програм державних закупівель, які здійснює Пентагон. Теоретично це дозволить модернізувати структуру закупівель та оцінити реальну ефективність оборонних витрат США.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити новий пакет зброї у США. При цьому її найбільше цікавлять системи ППО, здатні збивати російські балістичні ракети. Київ готовий заплатити як напряму, так і через фонд у рамках угоди щодо корисних копалин.

Нагадаємо, що з 11 березня Вашингтон відновив постачання військової допомоги ЗСУ. Ця тема обговорювалася під час переговорів між командами України та США у Саудівській Аравії. Також активізувалася співпраця двох країн і по інших напрямках. У Польщі також підтвердили, що військова допомога США Україні відновлена. З 12 березня зброя знов транспортується з логістичного хабу на летовищі Ряшів-Ясьонка (Польща).