Хто зі студентів може отримати повістку

Люди, які отримують другу вищу освіту, можуть забути про відстрочку

Попри загальну мобілізацію в Україні, студенти мають право на відстрочку від призову, однак не всі. Не можу мобілізувати студентів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання.

Також призову не підлягають люди, які отримують першу вищу освіту. Право на відстрочку та її отримання регулюється Законом №10449.

Крім цього, на бронь від мобілізації можуть розраховувати стажисти, аспіранти й докторанти . Для оформлення відстрочки подати відповідну довідку від навчального закладу до територіального центру комплектування, яка підтверджує статус.

Не всі студенти можуть отримати відстрочку. До категорій, які можуть бути мобілізовані, належать:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які продовжують навчання без розриву між курсами, мають гарантоване право на відстрочку. Однак при переході на новий рівень освіти (наприклад, з бакалаврату на магістратуру), якщо між семестрами є пауза, вони можуть отримати повістку в цей період.

Нагадуємо, якщо студент бере академічну відпустку, його можуть мобілізувати. Надання академічної відпустки передбачає тимчасове призупинення усіх прав та обов’язків студента , зокрема, звільнення від виконання індивідуального навчального плану. Про факт академвідпустки обов’язково фіксується в Єдиній державної електронній базі з питань освіти.

Попри те, що академічна відпустка не припиняє статус студента, Міністерство освіти та військові комісаріати роз'яснюють, що на час такої відпустки студент втрачає право на відстрочку від призову.

Якщо ж академвідпустка надана за станом здоров’я, наприклад, через серйозну хворобу, то призовник, хоча і втрачає підставу для відстрочки як студент, може отримати її за рішенням військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту оформити відстрочку від мобілізації. Для початку потрібно отримати довідку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).