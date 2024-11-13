Підстав для проведення виборів немає: у Зеленського пояснили, що цьому загрожує

В таких матеріалах немає жодного аналізу, як можна РФ змусити до чогось

В Україні немає жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Адже війна триває з високою інтенсивністю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі на Радіо NV. У нього запитали, чи розуміє він, на які джерела посилається видання The Economist, і чи відповідає дійсності інформація про те, що 20 січня в Україні можуть оголосити припинення вогню та скасувати воєнний стан, а 25 травня провести вибори.

За словами Подоляка, коли західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела поширюють якусь інформацію, то не пояснюють, чому має так статися.

"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому… Війна високої інтенсивності… Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", — наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що ці факти мають бути очевидними для міжнародних партнерів України, особливо те, що війна триває у високій інтенсивності. Він зазначив, що неодноразово бачив подібні публікації з посиланнями на якісь джерела щодо можливості замороження війни і переговорного процесу.

"Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що… усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки… Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", — сказав Подоляк.

Він звернув увагу, що в таких матеріалах немає жодного аналізу, як можна РФ змусити до чогось. Подоляк вважає дивною позицію, що все треба зробити за рахунок жертви, а не країни агресора. На його думку, ця позиція виглядає аморально.

Вибори в Україні — що відомо

Днями The Economist повідомив, що Україна готується до виборів.У матеріалі йдеться, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, в Україні почалися розмови щодо того, яку політику буде проводити Білим дім і як перемога республіканця вплине на нашу країну. Одне з найважливіших питань — чи зможе Трамп нав'язати припинення вогню і чи будуть в Україні вибори під час війни.

Видання зазначає, що київські політики зараз обговорюють дві дати: 20 січня 2025 року (тоді відбудеться інавгурація Трампа і це перший момент для будь-якого припинення вогню) і 25 травня 2025 року — це дата, коли в Україні можуть відбутися вибори.

Водночас в Офісі президента заперечують підготовку до виборів. Крім того, співрозмовники The Economist скептично налаштовані проти виборів в Україні під час війни. За їх словами, столицю вже не вперше хвилюють подібні чутки.

Нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко пояснила, що чутки про нібито майбутні вибори в Україні — підігравання Росії. У нинішніх умовах про них не може бути й мови.

Раніше "Телеграф" писав, що Депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.