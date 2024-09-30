Україна готується до виборів? ЦВК видала цікаву постанову

У Раді пояснили, про що йде мова

Центральна виборча комісія видала постанову щодо упорядкування виборчих дільниць. Це може вказувати на можливу підготовку до виборів в Україні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила нардепка від партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Оксана Савчук. Вона зазначила, що відповідна постанова ЦВК була ухвалена 20 вересня.

"Виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані за останніми виборами, які відбулися у 2020 році, місцеві. І тепер потрібно взагалі дивитися по наявній території, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбувалося голосування, є зруйновані війною. ЦВК має зробити зараз аналіз чинного стану речей", — пояснила Савчук.

Нагадаємо, раніше видання The Economist написало, що резидент України Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році. Зазначається, що це рішення продиктоване бажанням зміцнити свої позиції та задовольнити прохання міжнародних партнерів. Попри воєнний стан, який формально унеможливлює проведення виборів, глава держави шукає шляхи для реалізації цього плану.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. Він зазначив, що Україна, на відміну від Росії, є демократичною державою, де вибори обов'язково відбудуться після перемоги.

Як відомо, у проєкті держбюджету на 2025 рік на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів передбачено 275 млн гривень. При цьому додаткових видатків на проведення виборів у проєкті бюджету не передбачено.