Чи може чоловік отримати відстрочку, якщо не оновив дані в ТЦК

Якщо чоловік подав заяву, його не можуть відправити на медкомісію

Військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП до 16 липня. Однак чоловік, який не виконав цієї вимоги, може оформити відстрочку від мобілізації, якщо має таке право.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало на платформі для юридичних консультацій. Вона наголосила, що територіальний центр комплектування зобов’язаний прийняти заяву на відстрочку разом із необхідними документами, незалежно від актуальності облікових даних.

За процедурою, ТЦК має розглянути таку заяву протягом 7 днів, хоча цей термін може розтягнутися, якщо необхідно уточнити інформацію в інших державних органах. На підставі розгляду заяви центр комплектування може або надати відстрочку, видавши відповідну довідку, або відмовити, вказавши причину.

"Звертаю Вашу увагу на те, Постановою не передбачається такої підстави для відмови у прийнятті заяви на відстрочку чи у наданні відстрочки як не оновлення даних. Отже, ТЦК та СП зобов'язані прийняти заяву за будь-яких обставин та розглянути її", — зазначає юристка.

Бекало підкреслила, що до ухвалення рішення за поданою заявою чоловік не направляється на проходження військово-лікарської комісії та не підлягає призову.

Оновити свої військово-облікові дані зараз можна як через застосунок "Резерв+", так і безпосередньо в територіальному центрі комплектування . Адвокатка зазначила, що це можна зробити під час подачі заяви на відстрочку, і до моменту розгляду цієї заяви ТЦК не має права направляти людину на військово-лікарську комісію.

"Проте, ТЦК та СП як показує практика, не дотримується цього правила. І починаються "гойдалки": поки не пройдете ВЛК, ми не розглянемо заяву. І процес затягується", — розповідає юристка.

Бекало рекомендує для прискорення розгляду заяви на відстрочку виконати вимоги військового обліку, такі як оновлення персональних даних та проходження ВЛК, особливо для категорій, де право на відстрочку є безспірним. Серед таких категорій: студенти, аспіранти, викладачі, особи з інвалідністю та багатодітні батьки.

Раніше "Телеграф" писав, чи розшукують чоловіків, які не оновили дані в ТЦК. Інформацію по кожному порушнику передають правоохоронцям окремо.