Может ли мужчина получить отсрочку, если не обновил данные в ТЦК

Если мужчина подал заявление, его не могут отправить на медкомиссию

Военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП до 16 июля. Однако мужчина, не выполнивший этого требования, может оформить отсрочку от мобилизации, если имеет такое право.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало на платформе для юридических консультаций. Она подчеркнула, что территориальный центр комплектования обязан принять заявление на отсрочку вместе с необходимыми документами вне зависимости от актуальности учетных данных.

По процедуре ТЦК должна рассмотреть такое заявление в течение 7 дней, хотя этот срок может растянуться, если необходимо уточнить информацию в других государственных органах. На основании рассмотрения заявления центр комплектования может либо предоставить отсрочку, выдав соответствующую справку, либо отказать, указав причину.

"Обращаю Ваше внимание на то, что Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки как не обновления данных. Следовательно, ТЦК и СП обязаны принять заявление при любых обстоятельствах и рассмотреть его", — отмечает юрист.

Бекало подчеркнула, что до принятия решения по заявлению мужчина не направляется на прохождение военно-врачебной комиссии и не подлежит призыву.

Обновить свои военно-учетные данные можно сейчас как через приложение "Резерв+", так и непосредственно в территориальном центре комплектования . Адвокат отметила, что это можно сделать при подаче заявления на отсрочку, и до момента рассмотрения этого заявления ТЦК не имеет права направлять человека на военно-врачебную комиссию.

"Однако, ТЦК и СП как показывает практика, не соблюдает это правило. И начинаются "качели": пока не пройдете ВВК, мы не рассмотрим заявление. И процесс затягивается", — рассказывает юрист.

Бекало рекомендует для ускорения рассмотрения заявления на отсрочку выполнить требования воинского учета, такие как обновление персональных данных и прохождение ВВК, особенно для категорий, где право на отсрочку бесспорно. Среди таких категорий: студенты, аспиранты, преподаватели, люди с инвалидностью и многодетные родители.

Ранее "Телеграф" писал, разыскивают ли мужчин, которые не обновили данные в ТЦК. Информацию по каждому нарушителю передают правоохранителям по отдельности.