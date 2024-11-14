Для деяких чоловіків передбачена добровільна військова служба

Треба підпадати під певні категорії військовозобов'язаних

Під час мобілізації та воєнного стану представники територіального центру комплектування (ТЦК) мають право на перевірку військово-облікових документів у військовозобов'язаних. Деякі з цих чоловіків підлягають призову на службу лише добровільно.

Таке право надано чотирьом категоріям українців віком до 25 років та осіб від 50 до 60 років. Конкретніше про те, хто саме може мобілізуватись добровільно, розповіли фахівці сервісу "Консультант".

У 2024 році примусово на військову службу не можуть призвати:

осіб, які отримали офіційно оформлену відстрочку;

осіб, що мають підтверджену документально інвалідність;

колишніх військових, які перебували в полоні ворога та їх обміняли;

людей віком до 25 років і від 50 до 60 років, які не мають дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, чи можуть представники ТЦК затримувати або примусово доставляти військовозобов'язаних до військкомату, а також самовільно входити до житла без дозволу особи, яка там проживає.