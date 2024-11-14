Для некоторых мужчин предусмотрена добровольная военная служба

Надо подпадать под определенные категории военнообязанных

Во время мобилизации и военного положения представители территориального центра комплектования (ТЦК) имеют право на проверку военно-учетных документов у военнообязанных. Некоторые из этих мужчин подлежат призыву только добровольно.

Такое право предоставлено четырем категориям украинцев до 25 лет и лиц от 50 до 60 лет. Конкретнее о том, кто именно может мобилизоваться добровольно, рассказали специалисты сервиса "Консультант".

В 2024 году принудительно на военную службу не могут призвать:

лиц, получивших официально оформленную отсрочку;

лиц, имеющих подтвержденную документальную инвалидность;

бывших военных, находившихся в плену врага и их обменяли;

людей в возрасте до 25 лет и от 50 до 60 лет, не имеющих дефицитной военно-учетной специальности.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, могут ли представители ТЦК задерживать или принудительно доставлять военнообязанных в военкомат, а также самовольно входить в жилье без разрешения проживающего там лица.