Коли Україна вступить в ЄС: посол дала сміливий прогноз

Вступ до ЄС уже не за горами, як вважалося раніше

Ще кілька років тому вступ України до Європейського Союзу здавався далекою перспективою. Проте сьогодні європейські дипломати говорять про конкретні терміни та чіткий план дій.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зробила оптимістичний прогноз щодо вступу нашої держави до Євросоюзу. За її словами, Україна може стати членом ЄС до кінця поточної декади (1 декада — 10 років, тобто до 2030 року, — Ред.), попри те, що військові дії можуть тривати і після 2024 року. Про це пише NV.

Дипломатка окреслила три ключові аспекти процесу євроінтеграції. Перший стосується воєнного стану, другий охоплює технічну частину переговорного процесу, а третій – політичну складову, яка передбачає ратифікацію всіма країнами-членами.

Матернова наголосила, що розширення Євросоюзу за межі теперішніх 27 держав-членів потребує суттєвого реформування системи ухвалення рішень. Частина викликів стоїть перед самим ЄС, а не лише перед Україною.

Посолка звернула увагу на зростання впливу праворадикальних сил у європейських країнах, що може ускладнити процес розширення. Водночас вона підкреслила переваги членства України для ЄС, зокрема у сфері інновацій та безпеки.

Прогноз щодо вступу до кінця декади раніше підтримав і президент Європейської ради Шарль Мішель. Така одностайність європейських високопосадовців свідчить про серйозність намірів щодо розширення ЄС.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Зеленський відверто висловився щодо закінчення війни та вступу до НАТО. "Швидке рішення – це втрати", за його словами.