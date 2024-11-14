У популярній фразі "Ну ти йдеш? Ходи!" є серйозна помилка: чого насправді не варто повторювати

Помилка доволі розповсюджена

Улюблене багатьма відео, на якому Марічка з блогу @Katy Soho каже "Ну ти йдеш? Ходи!", миттєво розлітається мережею, збираючи мільйони переглядів. Здається, ця фраза вже стала справжнім крилатим висловом.

Однак мало хто замислюється, що в ній насправді міститься мовна помилка. Річ у тім, що в українській мові прохання формулюються за допомогою наказового способу дієслів. Тож замість поширеного "пішли" правильніше буде сказати "ходімо". Про це розповіла для NV мовознавиця Оксана Гордійчук, авторка навчальних матеріалів.

Дієслово "ходити" в українській мові набуває у наказовому способі форми "ходи/ходіть/ходімо". Тому фразу "Ну ти йдеш? Ходи!" доцільніше було б замінити на "Ну ти йдеш? Ходімо!". Такі форми наказового способу дають змогу спростити деякі громіздкі конструкції, наприклад, сказати не "давайте зробимо це разом", а "зробімо це разом".

Гордійчук зауважила, що слово "пішли" все ж вживається в українській мові, але позначає минулий час і множину: "Вони пішли додому". Тому для прохань краще використовувати наказовий спосіб дієслів.

Також раніше ми писали, як сказати "насморк" українською. Єдиним правильним варіантом в українській мові є слово "нежить".