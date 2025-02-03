"Сльози навертаються": журналістка розповіла зворушливу історію про українських військових

Троє військових їхали на якийсь час додому

Українська журналістка розповіла історію про трьох військових, з якими вона їхала потягом. Ці люди сильно вразили її своїм сильним духом, ввічливістю та тактовністю.

Історія сталася ще у серпні минулого року. Тоді військові поверталися на якийсь час додому. Двоє, яким років по 50, були із Шепетівки, а молодший, якому приблизно 25, жив під Києвом. Про це заступник головного редактора "Українського радіо" Світлана Мялик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Не бійтеся. Ми їдемо з вами, ми до Шепетівки, — сказав старший і одразу почав ховати свою і зброю побратимів у відсік для валіз. — А я й не лякаюся, хлопці. Адже ви наші захисники. Може, голодні з дороги? на столі пакет із їжею. Пригощайтеся", — розповідає Мялик.

Своєю чергою військові відповіли, що хотіли б випити води та поспати. Вони були втомлені й перебували в дорозі кілька днів.

"Ви вибачте, але ми знімемо взуття і верхній одяг. Ми кілька днів без душа… Тож погано пахнемо… Вибачте нас… Мріємо, щоб помитися, — зніяковіло каже "старший", який найбільше говорить.

Ну, ви що, хлопці? Ви ж за нас на фронті стоїте. За наше життя та спокій. Розташовуйтеся, відпочиньте хоч ці кілька годин у спокої та теплі.

Я виходжу з купе, щоб військові вільніше почували себе. Сльози навертаються", — пише журналістка.

Через деякий час Світлана повернулася до купе. За її словами, молодий військовий на верхній полиці поринув у телефон і весь час дивився якийсь фільм. За час він промовив лише кілька слів. А його старші побратими розповідали про сім’ї, дружин і "грілися думками про зустріч".

"Я особливо не розпитувала, де та як хлопці служать і куди їдуть далі. Сказали, що їхнє завдання "готувати цукерки для Путіна". І що їдуть з Полтави. А ще — що квитки купували за власний кошт. Що держава (влада) часто забуває про них… Сумно… ", — наголосила авторка поста.

Коли вони поговорили і журналістка пішла спати, вона, як сама зазначила, почала думати, чому все відбувається саме так.

"Адже маємо цінувати, берегти, поважати і підтримувати всім, чим тільки можемо наших захисників і захисниць, які світла білого не бачать у цій клятій війні. Своїм тілом вони стоять за кожного з нас. Розплачуються здоров’ям і життям за нашу з вами свободу", — сказала вона.

Фото: Світлана М’ялик

Ця ситуація лише вкотре підтвердила, що наші військові неймовірно сильні люди.

"А ще я зрозуміла, що жоден Трамп з його позицією не здатний змусити нас перестати боротися. Бо як сказав "старший" — "вони прийшли до нас, на нашу землю і ми її захищатимемо до останньої хвилини нашого життя".

І в цьому ми всі, в цьому Україна. Воля та свобода – найважливіші цінності", — каже Мялик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав ексклюзивні фото, як зустрічають українських військових на вокзалі Донбасу.