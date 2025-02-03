Нардеп Гончаренко вказав на порушення АРМА з акціями "Укрнафтобуріння"

Ні АРМА, ні "Укрнафта" не є акціонерами і не мали жодного права розпоряджатися цими грошима

АРМА передала "Укрнафтобуріння" без конкурсу "Укрнафті" з численними порушеннями, наголошує народний депутат.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) без оцінки і конкурсу передала корпоративні права компанії "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафті" на сфальшованих підставах. На кричуще порушення законодавства звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко, прокоментувавши ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

"Рахункова палата зафіксувала серйозні порушення в управлінні арештованими активами. Один із найбільш кричущих кейсів – "Укрнафтобуріння". Корпоративні права компанії АРМА без оцінки і конкурсу передала в управління "Укрнафті" на сфальшованих підставах", — пише народний депутат.

Гончаренко наголошує, що було незаконно виплачено дивіденди, які мали отримати акціонери.

"Проблема в тому, що ні АРМА, ні "Укрнафта" не є акціонерами і не мали жодного права розпоряджатися цими грошима. І що тепер маємо? Пів мільярда кубометрів газу – просто не видобуто, понад 2,5 мільярда гривень податків не надійшли в бюджет, а іноземні інвестори втратили контроль над своїми активами", — пише народний депутат.

Він нагадує, що нещодавно Зеленський заявив, що доручив фінансувати деякі програми USAID за рахунок внутрішніх коштів.

"Чудова ініціатива. Але є один нюанс: внутрішні кошти можна було б не шукати, а просто не втрачати мільярди через корупційні схеми", — обурюється депутат.

Раніше на численні порушення законодавства при передачі корпоративних прав "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафті" неодноразово вказував перший заступник парламентського Комітету ПЕК, нардеп Олексій Кучеренко.

"Головним в цьому спектаклі є те, що ініціатори вирішили дорогою позбутися АРМА і скористатися спрощеною скороченою процедурою передачі арештованого майна Урядом у виняткових випадках", — зазначив Кучеренко.

За його словами, законодавство містить вичерпний перелік таких підстав, а саме наявність прямої загрози зупинки тепло/водо/газопостачання, або задіяність в роботі на ВПК. Цю процедуру було спеціально запроваджено під невідкладну передачу арештованих облгазів та обленерго. Бо в іншому випадку — проходження законодавчо передбаченої процедури через АРМА, існувала пряма загроза системам життєзабезпечення.

"У випадку з "Укрнафтобуріння", я, як фахівець в ЖКГ та ПЕК з багаторічним досвідом, взагалі не вбачаю наявність жодних правових підстав використання такої спецпроцедури передачі, бо підприємство видобуває газ, платить податки й не залучено до системи життєзабезпечення населення та армії", — наголошував Кучеренко.нр