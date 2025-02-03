Росія втрачає свій козир: як Кремль програє у Придністров'ї

ЄС виділив 64 млн євро на вирішення цієї кризи

2 лютого у квартирах мешканців Тирасполя та інших міст невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") почав з’являтися газ. Тепер це не безкоштовний російський газ, а допомога Євросоюзу, і доставив його до сепаратистського регіону не "Газпром", а молдавська державна компанія Energocom.

"Телеграф" розбирався, як зміна постачальника газу в невизнане Придністров’я може докорінно змінити ситуацію на майбутніх виборах у Молдові.

Як раніше повідомлялось, Європейський Союз на прохання Кишинева виділив Молдові грант у розмірі 64 млн євро на вирішення енергетичної кризи.

20 млн із суми гранту ЄС підуть на закупівлю 3 млн кубічних метрів газу для придністровського регіону. Ще 10 млн євро цього гранту підуть на закупівлю електроенергії для правого берега, а решту 34 млн євро будуть направлені на підтримку бюджету Молдови.

При цьому Кишинів відмовився купувати електроенергію у Молдавської ДРЕС, яка розташована в невизнаній "ПМР", оскільки "вона обійдеться дорожче, ніж електроенергія з Румунії, яку Молдова купує зараз".

Як пояснив прессекретар уряду Молдови Данієл Воде, газ для придністровського регіону молдавська державна компанія Energocom купуватиме на європейських біржах за ринковими цінами.

Він уточнив, що газ буде закуплено в обсязі лише для захищених споживачів Придністров’я. Тобто виключно для населення, лікарень, шкіл та електростанцій.

"Жоден цементний завод, жодна криптоферма, жоден металургійний комбінат не отримає цей газ. Якщо ці умови будуть порушені, Кишинів має механізми для коригування поставок", — попередив Данієл Воде.

За газ і тепло доведеться платити дорожче

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. В результаті російський "Газпром" зупинив постачання газу до Молдови, аргументуючи це тим, що Кишинів відмовився погасити борг. Москва могла б організувати постачання газу придністровським сепаратистам в обхід України через Туреччину, але не захотіла цього робити. Таким чином, росіяни спровокували енергокризу на обох берегах Дністра вплинути на результати майбутніх виборів до парламенту країни.

Спосіб, яким Кишиневу вдалося розв’язати енергокризу, поламав плани Кремля.

По-перше, енергокриза, спровокована Росією, привела до того, що Молдова повністю позбулася залежності від придністровської електроенергії. І це розв’язує Кишиневу руки після ухвалення політичних рішень, зокрема, пов’язаних із реінтеграцією лівого берега.

По-друге, і це головне, тепер газ для т.зв. "ПМР" не буде безплатним. Його закуповуватимуть за ринковими цінами, що неминуче призведе до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Це вже визнав лідер сепаратистського регіону Вадим Красносільський. "Я припускаю, що люди відчують (зміна тарифів на послуги ЖКГ – ред.) щодо оплати за січень", — заявив він журналістам 1 лютого.

Красносільський не назвав розмір нових тарифів, але припустив, що більшість жителів придністровського регіону не зможуть сплатити виставлені в січні рахунки одразу. "Уряд працює для того, щоб розтягнути ці оплати (за послуги ЖКГ – ред.) на довгий період, щоб громадяни не сплачували всю суму за січень відразу", — пояснив він.

Газ в обмін на миротворців

Зростання тарифів для населення т.зв. "ПМР" накладається на катастрофічну ситуацію в економіці невизнаної республіки: там досі немає ясності з постачанням газу для промисловості. Торік регіон отримував 5,7 млн куб. м на добу, а зараз лише 3 млн кубів і то до 10 лютого.

"Фінансова ситуація в Придністров’ї дуже важка. З урахуванням збитків, завданих енергетичною кризою, Верховна Рада вже ухвалила рішення внести серйозні зміни до бюджету поточного року", — скаржився російським журналістам лідер т.зв. "ПМР" Вадим Красносільський.

Тобто Москва, яка де-факто контролює сепаратистів, втрачає можливість використовувати свій козир у регіоні – низькі тарифи та ціни. Порівняння низьких та стабільних тарифів у Тирасполі та високих у Кишиневі – ключовий елемент російської стратегії впливу на політичну ситуацію в Молдові.

"Підтримка тарифів на тому рівні, на якому вони знаходяться сьогодні (нижче, ніж у Молдові – ред.), є одним із найважливіших соціальних завдань та місій нашої держави" – зізнавався голова Комітету Верховної Ради т.зв. "ПМР" з економічної політики, бюджету та фінансів Віктор Гузун у листопаді 2024 року.

А в лютому 2025 року влада т.зв. "ПМР" ламає голову, як збільшити тарифи на послуги ЖКГ, не допустивши, при цьому вибухової інфляції, "щоб добробут громадян не впав до певного рівня".

І тут підказку Тирасполю дає Кишинів. "Ми готові, за підтримки донорів, надати фінансову допомогу лівому берегу. Але це може статися лише тоді, коли російська армія піде з регіону, і миротворча місія буде замінена цивільною місією під егідою ООН чи ЄС", — запропонувала президент Молдови Мая Санду.