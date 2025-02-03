Говорили про освіту ромських дівчат і не тільки. В Україні пройшов Національний форум з питань ромської стратегії

Реалізація Ромської стратегії до 2030 року зіштовхнулась з труднощами

В Україні пройшов перший "Національний форум з питань ромської стратегії. Цінуючи різноманіття". На якому підіймались теми доступності освіти для ромських дівчат, питання паспортизації, можливість мати гідний рівень життя тощо.

Зазначається, що "Об'єднання ромських жінок "Голос Ромні"" присвятило 2-денний форум розв'язуванню цих питань. Де були присутні посли та дипломати, представники влади, ромські активісти та активістки, представники та представниці громадських та благодійних організацій.

За словами президентки ГО "Голос Ромні" Анжеліки Бєлової, з реалізацією Ромської стратегії до 2030 року є труднощі.

Анжеліка Бєлова

"Для забезпечення реалізації стратегії уряд створив план заходів на 2024 і 2025 рр. Але ми стикаємося з браком фінансування, єдиного механізму моніторингу та координації між органами влади, ромськими організаціями та міжнародними партнерами. Особливо на місцях, де ми працюємо. Регіональні плани дій Ромської стратегії повинні відображати потреби ромської громади на місцях. Нам потрібні ефективні плани та рішення на місцях, локалізовані, оскільки ромська громада не є однорідною. Окрім того, національний план дій та регіональні стратегії мають бути адаптовані до пріоритетів відновлення. Саме тому наша організація виступає з ідеєю створення постійно діючої Національної платформи з реалізації Ромської стратегії з регіональними координаційними групами на місцях, які обов’язково очолюватимуться представниками і представницями ромської громади", — підкреслила очільниця "Голос Ромні".

Віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк відкриваючи цей форум, зазначила, що ромська громада — найвразливіша група населення в Україні.

"Для нас важливо, щоб кожна національна меншина відчувала себе в Україні захищено, комфортно, без жодних форм дискримінації", — сказала віцеспікерка.

​​До того ж прогресу України до членства в ЄС сприятиме забезпечення рівних можливостей для жінок ромів, зокрема і щодо їх участі при прийнятті рішень тощо, наголосила надзвичайна і повноважна посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

"Ми маємо працювати, щоб забезпечити рівні можливості для жінок ромів, для їх повноцінної участі у житті громад та України в цілому. Жінки з різних груп мають стати лідерами під час прийняття рішень. Громада ромів має бути залучена до захисту, реконструкції, оборони, — як частина багатокультурної України", — сказала вона.

За словами комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'флаерті, серед пріоритетів європейської спільноти залишається питання викорінення нерівностей між ромами та іншими етнічними групами, а також забезпечення прав ромських жінок. Він наголосив, що необхідно зробити об’єктивну оцінку зусиль щодо підтримки прав ромів.

"Об’єднавшись, ми можемо зробити набагато більше, аніж поодинці. Я готовий до більшої участі в проєктах з такої підтримки. Також необхідно відзначити успішну роботу організацій, які ведуть діяльність у цьому напрямку, зокрема у питанні забезпечення прав ромських жінок. Я переконаний, що жінки – це вектор змін для ромських громад. Необхідно більше працювати для того, щоб жінки-роми стали лідерами, які зможуть забезпечити різні важливі зміни", — підсумував єврокомісар.

На думку Матіаса Шмалє, координатор систем ООН в Україні, наразі величезним викликом є нищівний вплив російської агресії проти України.

"Я вітаю прийняття Україною ромської стратегії до 2030 року, адже завдяки цьому документу всі зацікавлені сторони можуть об’єднати зусилля для захисту ромської спільноти. Ми визнаємо великий внесок, історичний, мовний, культурний, — який ромська спільнота робить у розвиток українського суспільства. Проте, існують і виклики, такі, як вкорінена стигматизація, дискримінація і нерівності, як на національному, так і на місцевому рівнях", — сказав він.

Директорка зі стратегічного розвитку Українського Жіночого Фонду Наталія Карбовська наголосила, що кількість ініціатив, спрямованих та розвиток і зміцнення позицій і прав ромських громад, за останні п’ять років збільшилась, а відповідні організації стали сильними в адвокації.

"П’ять років тому ми підтримували одну організацію на рік. Зараз це 6-7 проєктів від ромських жіночих організацій на рік. Це показова динаміка. Збільшується кількість жіночих ромських організацій, чи організацій, які працюють на забезпечення їх прав. І їх проєкти стають більш системними і ефективними, все більша кількість експертів їх підтримують", — сказала Карбовська.

Зазначається, що ромська національна меншина — невіддільна частина українського суспільства, тому її розвиток та проактивна роль важливі для підтримки демократії, різноманіття та європейських цінностей в Україні, які є важливими критеріями для вступу України до ЄС.

Зауважимо, що під час форуму було напрацьовано спільні дії щодо питань реалізації регіональних планів дій Ромської Стратегії до 2030 року та моніторингу їх ефективності. А також створення постійно діючої національної координаційної платформи для взаємодії всіх стейкхолдерів, залучених у процес моніторингу та впровадження цих планів.

Об’єднання ромських жінок "Голос Ромні" — це громадська організація, створена, щоб сприяти соціальній інтеграції та забезпечити рівні можливості для розвитку ромських жінок та їхніх сімей. Учасники якої вірять, що кожна людина, незалежно від її походження, має право на гідне життя, безпеку та реалізацію власних мрій. "Голос Ромні" допомагає зробити голоси ромських жінок почутими на місцевому, національному та міжнародному рівнях, щоб змінювати свої громади та впливати на майбутнє.

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