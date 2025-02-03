Землетрус кожні 20 хвилин: чому Санторіні трясе та чи є небезпека виверження вулкана

В регіоні землетруси можуть повторюватися і навіть бути більш потужними

Греція не тільки скарбниця старовинних артефактів, а й країна, частина якої утворена внаслідок діяльності вулканів. Зокрема — Санторіні, група островів в Егейському морі.

За останні кілька днів там зафіксували понад 200 підводних землетрусів магнітудою до 4,8. Найбільший землетрус магнітудою 4,6 бала стався між Санторіні та сусіднім островом Аморгос у неділю вдень, що спонукало місцеву владу закрити школи та розгорнути бригади екстреної допомоги. Місцеві мешканці повідомляли, що в один момент землетруси були кожні 20 хвилин.

Експерти стверджують, що ці землетруси не пов'язані безпосередньо зі сплячим вулканом Санторіні і не мають викликати його активність. Востаннє він вивергався 1600 років до н.е.

Підземні поштовхи магнітудою до 4,9, за словами вчених, пов'язані з розломом Аморгос у південно-східній частині Егейського моря. Існує ймовірність, що енергія, яка накопичується, може викликати землетрус силою 5-5,5 балів за шкалою Ріхтера. Сейсмічна активність може тривати десь кілька днів, тижнів або навіть місяців.

Сплячий вулкан Санторіні

Нагадаємо, майже 70 років тому в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 7,5 — найсильніший землетрус у Європі в 20 столітті. Він викликав цунамі висотою 25 метрів. Тоді загинуло 53 людини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну останнім часом також часто "трясе". Днями землетрус зафіксували у Полтаві. Вчені вважають, що найближчими роками в Україні може статися сильний землетрус, який може викликати руйнації будинків в кількох областях.