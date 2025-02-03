У Рівному затримали чоловіків, які хотіли підірвати відділок поліції - ЗМІ

Вони, ймовірно, планували теракт

У Рівному затримали чоловіків, які, ймовірно, хотіли вчинити терористичний акт. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої було затримано двох чоловіків.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела. Інформацію про слідчі дії журналістам підтвердили в Управлінні СБУ Рівненщини.

За попередньою інформацією, зловмисники мали намір здійснити терористичний акт у місцевому відділку поліції. Співробітники спецслужб вчасно виявили та знешкодили потенційну загрозу.

Під час затримання у підозрюваних виявили вибухову речовину — тротил. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та антитерористичних дій. Та наразі офіційних коментарів від Управління СБУ чи поліції Рівненської області на офіційних порталах немає. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Це вже другий випадок, пов’язаний з використанням вибухівки, на Рівненщині за останній час. Днями у будівлі ТЦК пролунав вибух. Унаслідок цього загинула одна людина, є також постраждалі.

Раніше також "Телеграф" писав, що Сирський відреагував на вбивство військового та вибухи в ТЦК. За останні дні в Україні сталося три напади на військових ТЦК.