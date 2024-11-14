В популярной фразе "Ну ти йдеш? Ходи!" есть серьезная ошибка: чего на самом деле не стоит повторять

Ошибка довольно распространена

Любимое многими видео, на котором Маричка из блога @Katy Soho говорит "Ну ти йдеш? Ходи!", мгновенно разлетается сетью, собирая миллионы просмотров. Кажется, эта фраза уже стала настоящим крылатым изречением.

Однако мало кто задумывается, что в ней действительно содержится языковая ошибка. Дело в том, что в украинском языке просьбы формулируются с помощью повелительного наклонения глаголов. Так что вместо распространенного "ходи" правильнее будет сказать "ходімо". Об этом рассказала для NV языковед Оксана Гордийчук, автор учебных материалов.

Глагол "ходить" в украинском языке приобретает в повелительном наклонении форму "ходьба/ходите/пойдем". Поэтому фразу "Ну ти йдеш? Ходи!" целесообразнее было бы заменить на "Ну ти йдеш? Ходімо!". Такие формы повелительного наклонения позволяют упростить некоторые громоздкие конструкции, например, сказать не "давайте зробимо це разом", а "зробімо це разом".

Гордейчук отметила, что слово "пішли" все же употребляется в украинском языке, но обозначает прошедшее время и множество: "Вони пішли додому". Поэтому для просьб лучше использовать повелительное наклонение глаголов.

Также раньше мы писали, как сказать "насморк" на украинском. Единственным правильным вариантом в украинском языке есть слово "насморк".