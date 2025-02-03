Кримінальний авторитет, бізнесмен і не тільки. Найцікавіші подробиці життя Армена "Горлівського"

Він був і в міжнародному розшуку

Кримінальний авторитет часів Януковича Армен "Горлівський" Саркісян, який помер внаслідок вибуху у Москві, мав чималий бізнес у Горлівці та на Донбасі. Проте він більше відомий як бандит з 90-х та вербувальник ув'язнених у "отдєльний батальйон спєциального назначєнія "АрБат"".

Як зазначив "Телеграфу" Володимир Весьолкін, колишній очільник військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве під Горлівкою, доброволець з 2014, Саркісяну підпорядковувалось доволі багато видів бізнесу легального і ні.

"Він величина дуже потужна в масштабах не тільки України, а й в масштабах Росії. Адже після окупація Донбасу на цих територіях Саркісян був не абияким авторитетом", — каже Весьолкін.

Він додає, що саме доходи від бізнесу сприяли тому, що "Горлівський" фінансував "АрБат". Він займався не тільки продажем алкоголю, цигарок та наркотиків, а й навіть продуктів. До того ж після окупація до його власності перейшов завод у Горлівці, який він розпилив на металолом і продав. Вже через кілька років після нападу РФ на Донбас Саркісян намагався запустити виробництво аміачної селітри у місті, але не вийшло.

Армен "Горлівський" Саркісян

Водночас, за словами журналіста-розслідувача Микити Синиціна, який жив у Горлівці, Армен Саркісян почав свою діяльність у кінці 90-х на початку 2000-х. У Горлівці він швидко створив свою банду, проте до цього тривалий час був на другорядних ролях в угрупуванні Юрця "Малого", або Юри Єнакієвського (громадськогості більше відомого як нардеп Юрій Іванющенко).

"Він намагався триматися в тіні, показувався здебільшого у ЗМІ як благодійник, меценат. Саркісян володів рядом об'єктів у Горлівці, наприклад, ресторан "Гостиний двір", нічний клуб "Зефір". Йому належало щонайменше два місцевих сайти ЗМІ, один з яких "06242"", — додає Синицін.

Він розповідає, що "Горлівський" в певний період часу навіть вимагав від влади міста, щоб вона перейменувала одну з вулиць на честь його батька. На цій вулиці було десь чотири будинки і всі вони належали Саркісяну молодшому.

"У 2014 він повернувся на Донеччину і виступив на стороні окупантів. Саме "Горлівський" відправляв "тітушок" на Євромайдан в Київ, і один з них вбив кореспондента ЗМІ", — каже журналіст-розслідувач.

За його словами, вже з 2017 року Саркісян жив на два міста Горлівку та Москву, адже на Донбасі у нього була чимала "імперія" та бізнес. Синицін також додає, що навряд чи "Горлівський", як пишуть у мережі, вербував зеків, адже він "більше бандит, ніж вор у законі". Але його дотичність до "АрБат" незаперечна.

"Саркісян був дуже в хороших відносинах з мером Горлівки Іваном Приходьком. У мережі є навіть фото, на якому мер тримає парасольку над Саркісяном", — додає журналіст.

Армен "Горлівський" Саркісян з мером Горлівки Приходьком

На своїй сторінці у Facebook Синицін пише, що у Армена Саркісяна є старший брат Олег. Він намагався займатися бізнесом у Москві разом із тестем, який володів АЗС, але був підірваний. Після інциденту Олег Саркісян із дружиною на якийсь час виїжджали до Ізраїлю.

"Згодом Олег Саркісян повернувся до Горлівки та зайнявся комерційними справами. Так, у реєстрах можна знайти ТОВ "Метелиця", в якій Олег Саркісян досі вважається директором, а її власницею — Світлана Саркісян, власне, мама обох братів. За даними джерел, сам Олег Саркісян займався рестораном "Гостиний двір", який належав родині", — йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" писав, що вибух у Москві та замах на кримінального авторитета Донеччини Саркісяна був справою рук СБУ.