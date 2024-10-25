Труханова нагородили медаллю "За вірність народу", українці обурюються (відео)

Міський голова також отримав він військові подарунки, зокрема тубус від снаряда артилерійської установки "Богдана"

Нацгвардійці вручили меру Одеси Геннадію Труханову медаль "За вірність українському народу". Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам.

Мер отримав нагороду від заступника командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрія Косяченка. Про це стало відомо під час позачергової сесії Одеської міськради у п’ятницю, 25 жовтня.

"Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення та надати необхідні ресурси для виконання службових обов’язків", — сказав Косяченко.

Також Геннадій Труханов отримав він військові подарунки, зокрема тубус від снаряда артилерійської установки "Богдана".

Варто зазначити, що за 2024 рік із бюджету Одеси було виділено 1,2 млрд гривень на допомогу різним частинам на фронті.

Реакції

Мер Генічеська, доброволець 24ОШБ Айдар Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі розкритикував цю ситуацію:

"Пацани, мені соромно за вашого командира. Брати участь у такому кринжі — якийсь пі**ець", — сказав він.

Український блогер та активіст Сергій Стерненко випустив посаду у своєму Telegram-каналі з цього приводу. Він іронічно нагадав, що Труханов також є кавалером ордена "За службу та доблесть", який йому вручив генерал Содоль.

У коментарях у соцмережах українці поділяють таку саму позицію.

Водночас нагадаємо, що влітку поточного року Геннадій Труханов заявив, що Одесі потрібні пам’ятники генералу Михайлу Воронцову та російському письменнику Олександру Пушкіну, тому їх не варто зносити. Також восени 2022 року стояло питання про демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II. Труханов тоді виступив проти знищення пам’ятника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 вересня Сергій Стерненко заявив, що Геннадій Труханов нібито має російське громадянство. Політик нібито навіть оформлював російську банківську картку напередодні повномасштабного вторгнення — 9 лютого 2022 року.