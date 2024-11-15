Награжден посмертно: родители бывшего журналиста "Телеграфа" Андрея Топчия получили орден за своего сына

Награду вручил министр культуры Николай Точицкий

Орден "За мужество" III степени получили за своего сына, боевого медика и бывшего журналиста Андрея Топчия, его родители. Напомним, наш коллега, бывший журналист "Телеграфа", погиб в бою под Роботиным в апреле 2024 года.

О вручении ордена сообщили в издании "Вечерний Киев". Государственные и правительственные награды вручил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Мероприятие приурочили к Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства.

Приглашенные на мероприятие художники и медийщики минутой молчания почтили память погибших на войне коллег. Вспомнили всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за государство.

"Министр вручил орден "За мужество" ІІІ степени родителям боевого медика, журналиста Андрея Топчия из Киева", — говорится в материале.

Напомним, указ о награждении орденом Президент Владимир Зеленский подписал летом. Ветеран АТО, сержант стрелкового батальона 118 ОМБр с позывным "Топер" пал 20 апреля 2024 года возле села Роботино на Запорожье. Выполнял боевую задачу.

В мирной жизни Андрей Топчий в разные годы работал журналистом в газете "Факты", где писал статьи на историческую тематику. Затем была работа в пресс-службе общественно-политического движения "Азов" и издании "Телеграф".

Простились с Андреем Топчием 27 апреля в Киеве на Аллее героев, на Лесном кладбище.

"Это торжественное награждение стало для нас с мужем большой поддержкой. В Министерстве культуры собрались артисты, режиссеры, певцы, музыканты и медийщики. Среди них было много знакомых лиц. Они аплодировали, а я не могла сдержать слез. Особенно когда министр сказал, что наши воины погибли не зря", — рассказала изданию мама Андрея Лариса Топчий.

В тот же день орден "За заслуги" получил муж Аллы Пушкарчук. Минометчица из Волыни с позывным "Рута" погибла 25 апреля во время обстрела в Донецкой области. В мирной жизни она работала редактором в изданиях "Тиждень" и "Читомо".

Орден "За заслуги" III степени получил за отца, известного киевского актера и режиссера Александра Крыжановского его сын Владимир. Театральный деятель ушел из жизни 21 ноября 2023 года. Ему было 66 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как жена легендарного "Мунфиша" рассказала о его пути пилота. Украинский военных летчик Алексей Месь с позывным Moonfish погиб 26 августа 2024 во время крушения украинского истребителя F-16.