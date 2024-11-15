Нардеп Шевченко в суді поцілувався з іншим нардепом (відео)

Він зустрічався з Лукашенком та хоче переговорів з РФ

Нардеп Євгеній Шевченко, якого підозрюють у держзраді, сьогодні з'явився до суду, де, ймовірно, мають обрати йому запобіжний захід. Дорогою до зали засідань він зустрів нардепку Антоніну Славицьку та привітав її поцілунком у щоку. Відповідне відео зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

За даними бази даних "Чесно", Славицька, 35-річна депутатка від колишньої ОПЗЖ, наразі входить до складу депутатської групи "Відновлення України". Вона обіймає посаду співголови групи з грудня 2023 року. До обрання у Верховну Раду працювала адвокаткою та очолювала власне адвокатське бюро.

Найближчими годинами суд може обрати запобіжний захід Євгену Шевченку. Обвинувачення проситиме тримання під вартою через серйозність злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України. Згодом стало відомо, що суд перенесли на 15:00.

Підозру у державній зраді народному депутату оголосили 14 листопада. Правоохоронці провели комплексну психолого-лінгвістичну та військову експертизи, які підтвердили, що Шевченко почав завдавати шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше депутат закликав розпочати переговори з країною-агресором. У своєму телеграм-каналі він звернувся до президента із пропозицією "почати діалог" та висловив готовність "поїхати до Мінська". Наразі Шевченко публічно не прокоментував вручення підозри.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дітей скандального нардепа Євгена Шевченка. Наприклад, його син працює в ДБР.