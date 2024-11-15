Нардеп Шевченко поцеловался в суде с другим нардепом (видео)

Он встречался с Лукашенко и хочет переговоров с РФ

Нардеп Евгений Шевченко, подозреваемый в госизмене, сегодня явился в суд, где, вероятно, должны избрать ему меру пресечения. По дороге в зал заседаний он встретил нардепку Антонину Славицкую и поздоровался с ней поцелуем в щеку. Соответствующее видео сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

По данным базы данных "Честно", Славицкая, 35-летняя депутат от бывшей ОПЗЖ, в настоящее время входит в состав депутатской группы "Восстановление Украины". Она занимает должность сопредседателя группы с декабря 2023 года. До избрания в Верховную Раду работала адвокатом и возглавляла собственное адвокатское бюро.

В ближайшие часы суд может избрать меру пресечения Евгению Шевченко. Обвинение будет просить заключение под стражей из-за серьезности преступления по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии стало известно, что суд был перенесен на 15:00.

Подозрение в государственной измене народному депутату объявили 14 ноября. Правоохранители провели комплексную психолого-лингвистическую и военную экспертизы, которые подтвердили, что Шевченко начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения.

Ранее депутат призвал начать переговоры со страной-агрессором. В своем телеграмм-канале он обратился к президенту с предложением "начать диалог" и выразил готовность "поехать в Минск". Пока Шевченко публично не прокомментировал вручение подозрения.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о детях скандального нардепа Евгения Шевченко. К примеру, его сын работает в ДБР.